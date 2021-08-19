إصابة 8 أشخاص في تصادم مروع بطريق الباحة – العقيق

المواطن - الباحة

أسفر حادث تصادم مروع على طريق الباحة – العقيق، مساء اليوم الخميس، عن إصابة ثمانية أشخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 مفاده وقوع حادث تصادم بالباحة تحديدًا الطريق الدائري باتجاه العقيق بعد وزارة النقل في المخرج المؤدي لطريق العقيق.

6 فرق إسعافية تباشر الحادث

وأضاف: تم توجيه ست فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقائد الميداني ومدير القيادة للموقع وعند وصول أول فرقة إسعافية ومسح الموقع اتضح وجود ثمانية إصابات تم فرز الإصابات وتم التعامل معهم إسعافيًا بالموقع وصنفت إصابتهم خمس إصابات خطيرة وثلاث إصابات متوسطة.

وتابع أنه تم نقل جميع الإصابات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، سائلًا الله الشفاء العاجل للمصابين.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة