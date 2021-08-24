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إعادة توزيع المصاحف في المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية
وزعت في التوسعة السعودية الثانية بأدوارها وجزء من المطاف

إعادة توزيع المصاحف في المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية

2021/08/24
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إعادة توزيع المصاحف في المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية
المواطن - مكة المكرمة

أعادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون المصاحف، توزيع المصاحف بالمسجد الحرام، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

خزانات متخصصة: 

وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف بالمسجد الحرام، حمزة بن إبراهيم السالمي، أن الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب ممثلة في إدارة شؤون المصاحف قامت بإيداع ما يحتاجه المسجد الحرام من مصاحف ووضعها في متناول رواد بيت الله الحرام في خزانات مخصصة وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام، حيث وزَّعت المصاحف في التوسعة السعودية الثانية بأدوارها وجزء من المطاف.

إعادة توزيع المصاحف في المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية - المواطن

تعقيم مستمر: 

وبين أن الخزانات تخضع لعملية تعقيم مستمر تتم وفق آلية معدة لذلك؛ حرصًا من الإدارة على ما يفيد الزائر الكريم وتقديم كل ما من شأنه أن ييسر لرواد بيت الله الحرام ويعينهم على أداء مناسكهم، وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر، وبتوجيه كريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.


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