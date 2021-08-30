إعصار إيدا يغرق أكثر مدن لويزيانا سكانًا في ظلام دامس

المواطن- متابعة

تسبب إعصار إيدا الذي صُنف كواحد من أقوى العواصف التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نيو أورلينز بأكملها، أكثر مدن لويزيانا سكانًا.

وقال مكتب الأمن الداخلي والاستعداد للطوارئ في المدينة على تويتر إن شركة انترغي للطاقة أكدت أن نيو أورلينز ليس فيها كهرباء، وأن الطاقة الوحيدة في المدينة تأتي من المولدات.

ووصفت وكالة الأسوشيتد برس، انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بأكملها بأنه أمر محطم لأعصاب السكان، ونقلت عن الأستاذ المساعد بجامعة ولاية نيكولز،

فارين كلارك، قوله: أستطيع سماع صوت العاصفة وهي تشتد، وبما أنني أجريت بحثًا على كاترينا، فإن الأمر مشابه لها تمامًا.

ويشار إلى أن الإعصار إيدا ضرب الشاطئ في لويزيانا في نفس التاريخ الذي دمر فيه إعصار كاترينا الولاية والمسيسيبي قبل 16 عامًا.

انقطاع الكهرباء أثر على 750 ألف منزل

وقالت شركة الطاقة في لويزيانا إن الساعات الأولى من العاصفة شهدت انقطاعات واسعة للكهرباء أثرت على أكثر من 750 ألف منزل وشركة بحلول ليل الأحد.

معلومات عن إعصار إيدا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار إيدا، الذي وصل إلى الشاطئ كإعصار قوي من الفئة الرابعة، ضعف إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 193 كيلومترًا في الساعة، حيث تحركت بؤرته غربي المدينة.

ووصل إيدا إلى اليابسة في وقت سابق من اليوم في لويزيانا مع رياح أقوى بلغت سرعتها 240 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى تمزق الأسطح وإغراق المجتمعات الساحلية.

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