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إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية
عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم

إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية

2021/08/19
الساعة 1:58 مساءً
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إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس أنه تم إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.


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