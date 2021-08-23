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إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي
بعد تمديد الفترة التصحيحية 6 أشهر إضافية

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي

2021/08/23
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي
المواطن - الرياض

صدرت الموافقة الكريمة، أمس الأحد، على تمديد الفترة التصحيحية والعمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر 6 أشهر إضافية تنتهي في 16/ 2/ 2022م؛ من أجل الاستفادة من مزاياها والإعفاء من عقوبات النظام وما يترتب عليها.

خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر: 

وأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات المقررة بموجب النظام، ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي وما يترتب عليها من عقوبات، مبينة في عدد من الإنفوجرافيك على حسابها بموقع تويتر، تفاصيل القرار وخيارات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وكذلك خطوات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر إلكترونيًّا.

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي - المواطن

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي - المواطن

إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه من عقوبات نظام مكافحة التستر وضريبة الدخل بأثر رجعي - المواطن

 


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