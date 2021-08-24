إغلاق 20 منشأة بسبب الاشتراطات الصحية في تبوك

المواطن - تبوك

نفذت أمانة منطقة تبوك بما يزيد على 20 ألف جولة رقابية خلال الخمسة عشر يومًا الماضية.

جولات رقابية:

وقالت أمانة تبوك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق 20 منشأة لعدم تقيدهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

في سياق متصل، تستمر صحة تبوك وبتعاون مع الأمانة وشرطة المنطقة في الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومخالفة غير الملتزمين مع التوعية بأهمية لبس الكمامة والتباعد المكاني.

مشروعات جديدة في تبوك:

ودشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك، قبل أيام وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وقادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشروعات جديدة بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز 35 كيلومترًا.

مشروعات النقل:

وقد تم تدشين المسار المطور لطريق القليبة- أبو عجرم المرحلة الأولى بطول يتجاوز 31 كم، والهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف، وكذلك تدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى قرية جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجور وتدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة بطول 4 كم.

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