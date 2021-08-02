إقالة شوقي غريب من تدريب منتخب مصر الأولمبي

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبل قليل عن إقالة المدرب المصري شوقي غريب من تدريب منتخب مصر الأولمبي وذلك بعد توديع أولمبياد طوكيو مؤخرًا من دور الثمانية في منافسات كرة القدم.

الاتحاد المصري يوجه الشكر لـ شوقي غريب

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا أكد فيه إقالة غريب وتوجيه الشكر له وللجهازين الفني والإداري مع الطبي للمنتخب الأولمبي بعد ما قدموه خلال الفترة الماضية، حيث التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة في 2019، وصولًا إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة التقرير النهائي لغريب فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة.

وشارك مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو كل من أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد والحارس المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري والمدافع محمود حمدي “الونش” لاعب الزمالك المصري كلاعبين فوق السن.

الخسارة من البرازيل تُطيح بـ شوقي غريب

وكان منتخب مصر الأولمبي ودع الأولمبياد بعد الخسارة من المنتخب البرازيلي في دور الثمانية بهدف دون رد.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة