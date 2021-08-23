إلزام الأهلي والحزم بدفع 20000 ريال

المواطن - محمد سمعه

غُرم النادي الأهلي 10000 ريال، وذلك بقرار من لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وجاء التغريم بسبب تأخر الراقي في تحديد قائمة المباراة (20 لاعبًا) وانتهاء العد التنازلي دون رفعها في الوقت المحدد، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كذلك ألزمت لجنة الانضباط تغريم نادي الحزم 10000 ريال؛ بسبب التأخر في تحديد قائمة المباراة (20 لاعبًا) وانتهاء العد التنازلي دون رفعها في الوقت المحدد، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

الأهلي يُعلن إصابة عمر السومة:

وفي تلك المباراة، أعلن الراقي عن غياب نجمه السوري عمر السومة عن الفريق لمدة شهر بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية.

وسيغيب السومة عن المباريات الأربع المقبلة لـ الراقي بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين وهي “ضمك بالجولة الثالثة، التعاون بالجولة الرابعة، الفتح في الجولة الخامسة، الفيحاء في الجولة السادسة”.

وكان السومة بكى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الحزم التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

تعادل مثير يُرضي الطرفين:

وسجل لـ الأهلي في شباك الحزم كل من أليوسكي والبرازيلي باولينيو، بينما سجل لفريق الحزم كارلوس ستراندبيرج واللاعب أولا جون.

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