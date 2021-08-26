إمارة الرياض : ضبط 100 بدلة عسكرية و300 قطعة من الرتب والشعارات المخالفة

المواطن - واس

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة الرياض محلًا مخالفًا لتفصيل الملابس العسكرية، كما ضبطت (100) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة و(300) قطعة من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وكميات كبيرة من الأقمشة العسكرية، كما ضُبط اثنان من مجهولي الهوية، وسلم المخالفون للدوريات الأمنية.

جولات فرق إمارة الرياض

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، و وزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وصودرت المضبوطات واتُّخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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