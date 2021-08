إنستقرام يحذف ميزة مهمة نهاية أغسطس

المواطن- متابعة

قال موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستقرام، إنه سيتخلص من ميزة مهمة في خاصية الستوريز، مع نهاية الشهر الجاري، وعلى هذا الأساس، بدأ التطبيق في إخطار بعض مستخدميه أن إيماءة التمرير السريع للوصول إلى الروابط Swipe Up ستختفي في يوم 30 من الشهر الجاري.

IG said the swipe up links will go away starting from Aug 30 and that I should use the “link sticker”

… but I searched my Stories Sticker sheet and I’m not seeing the link sticker at all (not rolled out to me).

Does that mean I’ll lose the ability to add links to my Stories?

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 23, 2021