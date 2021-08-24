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إنستقرام يحذف ميزة مهمة نهاية أغسطس
تخص خاصية الستوريز في التطبيق

إنستقرام يحذف ميزة مهمة نهاية أغسطس

2021/08/24
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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إنستقرام يحذف ميزة مهمة نهاية أغسطس
المواطن- متابعة

قال موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستقرام، إنه سيتخلص من ميزة مهمة في خاصية الستوريز، مع نهاية الشهر الجاري، وعلى هذا الأساس، بدأ التطبيق في إخطار بعض مستخدميه أن إيماءة التمرير السريع للوصول إلى الروابط Swipe Up ستختفي في يوم 30 من الشهر الجاري.

إنستقرام يحذف ميزة مهمة في نهاية أغسطس

وأوضح التطبيق أنه سيوفر تلك الميزة حصريًا لمستخدميه الذين نالوا توثيقًا لحساباتهم، أو من يزيد عدد متابعيهم عن 10 آلاف متابع، ومن جهة أخرى، فإنه بالنسبة للمستخدمين العاديين فسيتم استبدال ميزة الـ Swipe Up برابط جديد في الستوريز خاص بالملصقات Stickers.

إنستقرام يحذف ميزة مهمة في نهاية أغسطس

أهمية ميزة الـ Swipe Up في إنستقرام 

ويعد التمرير السريع Swipe Up في إنستقرام مفيدًا بشكل لا يصدق، لأنه يسمح للشركات بالترويج للمنتجات ومنشورات المدونات وصفحات التسجيل.

ومن المرجح أن تكون ميزة رابط الملصقات الجديدة متاحة لجميع المستخدمين دون استثناء، وبحسب موقع The Verge التقني فإن تلك الميزة تتفوق على خاصية التمرير السريع في أنه يفتح بنقرة واحدة، كما تتيح للمستخدمين الرد على القصص التي تتضمن ملصقًا، على عكس القصص التي تتضمن رابط تمرير سريع.

إنستقرام يحذف ميزة مهمة في نهاية أغسطس


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