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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. مغادرة طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر
للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. مغادرة طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر

2021/08/25
الساعة 3:21 مساءً
- ‎فيالملك سلمان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. مغادرة طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر
المواطن - واس

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جسرا جويا إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، يحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمساهمة في تخفيف الآثار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت ببعض المدن الجزائرية مؤخرا وأدت لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر

 

دعم الجزائر بالأغذية والأدوية

وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم ، طائرة تمثل أولى طلائع الجسر الجوي، وعلى متنها مواد غذائية وإيوائية متنوعة وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى الجزائر العاصمة.

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. مغادرة طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر - المواطن

ويأتي ذلك تأكيدا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، وتدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. مغادرة طلائع الجسر الجوي الإغاثي إلى الجزائر - المواطن


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