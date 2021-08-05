إنقاذ شاب من ماليزيا حاول السباحة إلى السعودية !

المواطن- متابعة

أنقذت الشرطة الماليزية شاباً ماليزياً، 28 عاماً، بعد أن حاول السباحة من ماليزيا إلى السعودية، وتمّ نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية للتأكد من سلامة صحته النفسية والعقلية.

وقالت الشرطة الماليزية إنه تم إنقاذ الشاب من قِبل الشرطة البحرية بعد أن قفز إلى البحر.

من ماليزيا إلى مكة المكرمة سباحة

وعلّقت الشرطة أن الشاب تمّ احتجازه قبل نقله إلى المستشفى، حيث قال إنه كان ينوي السباحة إلى مكة المكرّمة، بحسب موقع روسيا اليوم.

وقالت الشرطة إنه تمّ كذلك إجراء فحص للمخدرات على الشاب، واتضح أنه سليم، مشيرة إلى أنه سبق لذات الشاب في 12 يوليو الماضي القفز إلى البحر محاولاً لقاء أحد أصدقائه في منطقة أخرى بماليزيا قبل أن تقوم الجهات بإنقاذه من الغرق.

المسافة بين البلدين جوًا

ويُذكر أن المسافة بين مكة وماليزيا بالطريق المباشر جوًا تبلغ 18.197,25 كم، ويستغرق المرء 8 ساعات للسفر جوًا للوصول إلى كوالالمبور.

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