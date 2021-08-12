إيجور كورونادو قد يغادر الاتحاد !

المواطن - محمد سمعه

يسابق نادي الاتحاد الزمن، وذلك من أجل قيد لاعبه البرازيلي إيجور كورونادو المنضم للفريق صيف العام الحالي قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

الكفاءة المالية تمنع الاتحاد من قيد كورونادو

ولم يتمكن مسؤولو العميد حتى الآن من قيد اللاعب البرازيلي في قائمة الفريق للموسم الجديد، وذلك بسبب عدم نيل شهادة الكفاءة المالية.

إيجور كورونادو قد يعود لـ الدوري الإماراتي

وأثار الإعلامي الإماراتي حسن الجسمي الجدل، بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” بسبب عدم قيد اللاعب البرازيلي قائلًا: ” سيناريو خيالي لا أكثر، الاتحاد يعجز عن تسجيل كورونادو، بسبب قانون الكفاءة المالية، يضطر الاتحاد لإعارته لفريق في الدوري الإماراتي، يعود الساحر ويلعب ضد فريقه السابق بمنتصف سبتمبر”.

وكان نادي الاتحاد خسر أمس الأربعاء في انطلاقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 أمام نادي الفيحاء بهدف دون مقابل.

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