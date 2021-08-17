إيرادات نادي الاتفاق تتجاوز الـ111 مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

عقد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد الدبل.

عمومية نادي الاتفاق:

وشهدت الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق، والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والأعضاء الذهبيين والعاديين، بالإضافة إلى مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، ومندوب وزارة الرياضة ضياء البراهيم.

وحققت الجمعية حضور النصاب القانوني بنسبة 91.5 % من الجمعية العمومية، وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية وفق المادة (15) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية كالتالي؛ إعلان الانعقاد، ثم اعتماد جدول الأعمال وكلمة من رئيس النادي خالد الدبل.

وتم تقديم تقرير مجلس الإدارة عن الموسم 2020/ 2021، تقرير المحاسب القانوني لنادي الاتفاق الخاص بمراجعة القوائم المالية حتى 30/ 6/ 2021، بيان بالالتزامات المالية القائمة على النادي حتى 30/ 6/ 2021، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.

كما شهدت الجمعية العمومية للنادي المصادقة على تعيين مدقق الحسابات شركة عبد الله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون للسنة المالية التي سوف تنتهي 30/ 06/ 2022.

إيرادات ومصروفات النادي:

وبلغت إيرادات النادي للعام المالي المنتهي بتاريخ 30/ 6/ 2021، بمبلغ إجمالي قدره 111,135,812 ريالًا، فيما وصلت المصروفات عن العام المالي المنتهي إلى 111,406,052 ريالًا.

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