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إيرادات نادي الاتفاق تتجاوز الـ111 مليون ريال

إيرادات نادي الاتفاق تتجاوز الـ111 مليون ريال

2021/08/17
الساعة 10:04 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إيرادات نادي الاتفاق تتجاوز الـ111 مليون ريال جانب من الجميعة - المصدر @Ettifaq
المواطن - مروة نبيل

عقد نادي الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد الدبل.

عمومية نادي الاتفاق:

وشهدت الجمعية العمومية العادية أعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق، والرئيس التنفيذي معاذ العوهلي والأعضاء الذهبيين والعاديين، بالإضافة إلى مدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، ومندوب وزارة الرياضة ضياء البراهيم.

وحققت الجمعية حضور النصاب القانوني بنسبة 91.5 % من الجمعية العمومية، وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية وفق المادة (15) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية كالتالي؛ إعلان الانعقاد، ثم اعتماد جدول الأعمال وكلمة من رئيس النادي خالد الدبل.

نادي الاتفاق
جانب من الجميعة – المصدر @Ettifaq

وتم تقديم تقرير مجلس الإدارة عن الموسم 2020/ 2021، تقرير المحاسب القانوني لنادي الاتفاق الخاص بمراجعة القوائم المالية حتى 30/ 6/ 2021، بيان بالالتزامات المالية القائمة على النادي حتى 30/ 6/ 2021، مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.

كما شهدت الجمعية العمومية للنادي المصادقة على تعيين مدقق الحسابات شركة عبد الله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون للسنة المالية التي سوف تنتهي 30/ 06/ 2022.

رئيس الاتفاق خالد الدبل
خالد الدبل

إيرادات ومصروفات النادي:

وبلغت إيرادات النادي للعام المالي المنتهي بتاريخ 30/ 6/ 2021، بمبلغ إجمالي قدره 111,135,812 ريالًا، فيما وصلت المصروفات عن العام المالي المنتهي إلى 111,406,052 ريالًا.


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