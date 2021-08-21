إيطاليا تجلي 1000 أفغاني من مطار كابل

المواطن - متابعة

أعلنت إيطاليا إجلاء حوالي 1000 أفغاني من مطار كابل بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد مطلع الأسبوع الماضي.

إجلاء الأفغان والأجانب عبر مطار كابل

ولجأ آلاف الأفغان والدبلوماسيين الأجانب إلى مطار كابل بحثًا عن طريقة للهرب من البلاد خوفًا من بطش حركة طالبان بهم.

وبالأمس أعلن البيت الأبيض أنه تم إجلاء قرابة 9 آلاف شخص من أفغانستان منذ استيلاء طالبان على البلاد يوم 14 أغسطس الجاري.

وقال البيت الأبيض إن العدد المشار إليه يتضمن 3 آلاف شخص تم إجلاؤهم عبر 16 رحلة جوية من كابل والباقي من مطارات أخرى في الدولة.

وأوضح أن من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين أمريكيين، ومتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم، وأفغان عرضة للخطر”.

عمليات الإجلاء من أفغانستان

من جانبه قال مسؤول في حركة طالبان إن العديد من الدول والمنظمات تتواصل مع قادة الحركة للمساعدة في إجلاء مواطنيها أو موظفيها من العاصمة الأفغانية كابل موضحًا أنه مسموح لكوادر طالبان بمرافقة المدنيين الأفغان الذين يدخلون المساجد لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف المسؤول إن حركة طالبان تفي بوعدها من خلال تقديم دعمها الكامل للقوى الأجنبية في إجلاء مواطنيها من كابل.

وتابع قائلًا: “نحن نسهل العبور الآمن ليس فقط للأجانب، ولكن أيضًا للأفغان.. نحن نمنع أي شكل من أشكال الاشتباك اللفظي العنيف والعنف في المطار بين الأفغان والأجانب وأعضاء طالبان”.

بدوره أعلن حلف الأطلسي في وقت سابق من اليوم، أنه تم إجلاء أكثر من 18 ألفًا من كابل منذ الأحد الماضي.

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