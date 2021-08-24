‎الرئيسية
جديد الأخبار
إيقاف حساب الطلاب غير المحصنين بجرعتين على أكاديميا
تحديث حالة الطلاب آليا بعد تحصينهم

إيقاف حساب الطلاب غير المحصنين بجرعتين على أكاديميا

2021/08/24
الساعة 5:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
إيقاف حساب الطلاب غير المحصنين بجرعتين على أكاديميا
المواطن - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد عن إيقاف حساب الطلاب غير المحصنين بجرعتين على أكاديميا حتى يستكملوا تلقي اللقاحات، مؤكدة أنه يمكن الحجز لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

تحديث حالات الطلاب على بوابة أكاديميا

وأوضحت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أن من أصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة فلا بد من استكمال الجرعة الثانية، وأشارت إلى أنه سيتم تحديث حالات الطلاب المحصنين وفتح حساباتهم على بوابة أكاديميا بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة خلال 72 ساعة من موعد تلقي اللقاح.

وأوضحت الجامعة أنه تم تمديد فترة الحذف والإضافة لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 2 / 9 / 2021 ليتمكن الطالب الذي يستكمل الجرعات من إجراء عمليات الحذف والإضافة.

بث الجداول الدراسية

وكانت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أعلنت في وقت سابق، مواعيد إعلان بث الجداول الدراسية والعمليات الإلكترونية المرتبطة بها للفصل الأول 1443.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن بث الجداول سيكون يوم الأحد 22 أغسطس، فيما بدأت عمليات الحذف والإضافة والزائر الداخلي اعتبارًا من 23 أغسطس لمدة 6 أيام، وتبدأ عمليات الحذف والإضافة من خلال خدمة تواصل يوم 29 أغسطس ولمدة يومين.

الاستثناء من لقاحات كورونا

وأضافت أنه في حال كان الطالب معفيًا من تلقي اللقاحات فعلية التواصل مع وزارة الصحة من خلال الـ QR Code الموضح أدناه.

إيقاف حساب الطلاب غير المحصنين بجرعتين على أكاديميا - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

شروط وظائف جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من