المواطن - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد عن إيقاف حساب الطلاب غير المحصنين بجرعتين على أكاديميا حتى يستكملوا تلقي اللقاحات، مؤكدة أنه يمكن الحجز لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

تحديث حالات الطلاب على بوابة أكاديميا

وأوضحت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، أن من أصيب بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة فلا بد من استكمال الجرعة الثانية، وأشارت إلى أنه سيتم تحديث حالات الطلاب المحصنين وفتح حساباتهم على بوابة أكاديميا بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة خلال 72 ساعة من موعد تلقي اللقاح.

وأوضحت الجامعة أنه تم تمديد فترة الحذف والإضافة لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 2 / 9 / 2021 ليتمكن الطالب الذي يستكمل الجرعات من إجراء عمليات الحذف والإضافة.

بث الجداول الدراسية

وكانت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أعلنت في وقت سابق، مواعيد إعلان بث الجداول الدراسية والعمليات الإلكترونية المرتبطة بها للفصل الأول 1443.

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أن بث الجداول سيكون يوم الأحد 22 أغسطس، فيما بدأت عمليات الحذف والإضافة والزائر الداخلي اعتبارًا من 23 أغسطس لمدة 6 أيام، وتبدأ عمليات الحذف والإضافة من خلال خدمة تواصل يوم 29 أغسطس ولمدة يومين.

الاستثناء من لقاحات كورونا

وأضافت أنه في حال كان الطالب معفيًا من تلقي اللقاحات فعلية التواصل مع وزارة الصحة من خلال الـ QR Code الموضح أدناه.

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