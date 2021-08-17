اتحاد الكرة يُكرم المدربين أصحاب الإنجازات

المواطن - الرياض

كرّم اتحاد كرة القدم ممثلًا في اللجنة الفنية، مساء اليوم الثلاثاء، المدربين السعوديين المنجزين في المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية خلال الموسمين الماضيين 2019/ 2020 و2020/ 2021.

اتحاد الكرة يُكرم 71 مدربًا:

وأقام اتحاد الكرة حفلًا اليوم في القاعة الكبرى باللجنة الأولمبية العربية السعودية في العاصمة الرياض، لتكريم 71 مدربًا بينهم 19 في المنتخبات الوطنية و52 في الأندية بمختلف الدرجات والفئات.

وشهد الحفل حضور المدربين الوطنيين ناصر الجوهر ومحمد الخراشي، فيما اعتذر المدير الفني خليل الزياني لظروفه الخاصة، وتأتي هذه المبادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم دعمًا منه لمسيرة المدرب الوطني في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية.

إشادة بقدرات المدرب الوطني:

وفي بداية الحفل الذي أقيم وسط حضور محدد على المدربين المنجزين وضيفا الشرف الجوهر والخراشي بسبب الاحترازات الطبية، ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل كلمة أشاد فيها بما حققه المدرب الوطني خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدرب الوطني يعد ركنًا أساسيًّا من أركان كرة القدم السعودية.

وأكد المسحل أن اتحاد الكرة ممثلًا في لجنته الفنية يواصل العمل على تطوير المدرب الوطني من خلال عقد المزيد من الدورات التدريبية في الجوانب النظرية والعملية والتطبيقية، مقدمًا شكره الجزيل لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه الكامل للاتحاد السعودي.

حيدر يُشيد بالدعم:

على الجانب الآخر، ألقى المدرب الوطني محمد أمين حيدر كلمة نيابة عن المدربين الوطنيين المنجزين، أشاد فيها بدعم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والمتابعة المستمرة من اللجنة الفنية، معتبرًا أن ما تحقق من إنجازات يعد امتدادًا للمنجزات الرياضية السابقة للمدربين الوطنيين التي بدأها المدرب الوطني القدير خليل الزياني.

وشهد الحفل تقديم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان عرض لأعمال اللجنة منذ بداية عمل المجلس الحالي، كشف من خلاله عدد المدربين الوطنيين الذي بلغ 2,998 مدربًا منهم 2,246 مدربًا حصلوا على الرخص التدريبية خلال فترة مجلس إدارة الاتحاد الحالي.

كما تم إقامة 90 دورة في مختلف التخصصات الفنية، وارتفاع عدد المحاضرين الآسيويين المعتمدين من 4 إلى 28 محاضرًا، قبل أن يتم تكريم المدربين المنجزين في ختام الحفل.

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