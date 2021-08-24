اتحاد الكرة يُناقش آلية استدعاء اللاعبين للمنتخبات

المواطن - مروة نبيل

تعقد الإدارة القانونية في اتحاد الكرة ورشة عمل مع مسؤولي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية:

ووجهت الإدارة القانونية الدعوة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور ورشة العمل التي تستهدف مناقشة الآلية الخاصة باستدعاءات اللاعبين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في أيام الفيفا خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تقام ورشة العمل التي دعت إليها الإدارة القانونية بحضور ممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

ويقضي اللاعبين فترة حجر صحي بعد السفر إلى بعض الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي قد يُعطل مسيرتهم مع أنديتهم، خاصة أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انطلقت، وتسعى الفرق للحفاظ على لاعبيها والمنافسة.

أندية البريميرليج ترفض انضمام لاعبيها:

وفي السياق ذاته، قررت أندية البريميرليج بالإجماع، اليوم الثلاثاء، عدم السماح للاعبيها بالرحيل إلى المنتخبات خلال التوقف الدولي، الشهر المقبل، وذلك في المباريات التي ستقام في الدول التي تتواجد بالقائمة الحمراء.

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