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اتحاد الكرة يُناقش آلية استدعاء اللاعبين للمنتخبات
خلال فترة التوقف الدولي المقبلة

اتحاد الكرة يُناقش آلية استدعاء اللاعبين للمنتخبات

2021/08/24
الساعة 9:58 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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اتحاد الكرة يُناقش آلية استدعاء اللاعبين للمنتخبات شعار الاتحاد السعودي - المصدر @saudiFF
المواطن - مروة نبيل

تعقد الإدارة القانونية في اتحاد الكرة ورشة عمل مع مسؤولي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.

اتحاد الكرة يجتمع مع الأندية:

ووجهت الإدارة القانونية الدعوة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لحضور ورشة العمل التي تستهدف مناقشة الآلية الخاصة باستدعاءات اللاعبين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في أيام الفيفا خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن تقام ورشة العمل التي دعت إليها الإدارة القانونية بحضور ممثلين عن رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ولجنة المسابقات في اتحاد الكرة.

ويقضي اللاعبين فترة حجر صحي بعد السفر إلى بعض الدول بسبب جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي قد يُعطل مسيرتهم مع أنديتهم، خاصة أن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انطلقت، وتسعى الفرق للحفاظ على لاعبيها والمنافسة.

دوري محمد بن سلمان
مباراة الأهلي والفيصلي – المصدر spl

أندية البريميرليج ترفض انضمام لاعبيها:

وفي السياق ذاته، قررت أندية البريميرليج بالإجماع، اليوم الثلاثاء، عدم السماح للاعبيها بالرحيل إلى المنتخبات خلال التوقف الدولي، الشهر المقبل، وذلك في المباريات التي ستقام في الدول التي تتواجد بالقائمة الحمراء.

محمد صلاح - ليفربول البريميرليج
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC


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