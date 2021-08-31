اتساع رقعة الأمطار على المملكة خلال الأيام المقبلة

المواطن - الرياض

توقع مركز طقس العرب اتساع رقعة الأمطار على عدد من مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد.

توقعات الأمطار

وقال مركز خرائط طقس العرب إن رقعة الأمطار من المتوقع أن تتسع خلال الأيام القادمة على جنوب غرب وغرب السعودية، متمثلة بـ جازان وعسير والباحة، فيما قد تتشكل بعض السحب المحلية في سماء الطائف ومكة المكرمة وصولًا حتى جنوب المدينة المنورة، وتكون الأمطار محلية الطابع والشدة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

التوقعات الفصلية

وكان المركز الوطني للأرصاد كشف عن التوقعات الفصلية لفصل الخريف الجاري والتي تشير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض المناطق والتي يتوقع بأن تكون أعلى من المعدل مثل منطقة الرياض والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك والمدينة المنورة والشرقية.

وأضاف المركز أنه يتوقع خلال شهر نوفمبر أن تهطل أمطار أعلى من المعدل على مناطق تبوك وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض والشرقية وتكون حول المعدل على بقية مناطق المملكة.

كما توقع المركز أن تكون درجات الحرارة في فصل الخريف هذا العام، أعلى من المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام على عدد من مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقّع اليوم استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة السواحل الشرقية ومنطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.

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