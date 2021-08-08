اتفاق يُقرب النصر من الشناوي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري الأول، محمد الشناوي، اقترب من الرحيل عن فريقه نهاية العام، بعد اهتمام النصر بالتعاقد معه.

الأهلي يتفق مع الشناوي على الرحيل:

وأكد الإعلامي حمود القحطاني من قبل أن نادي النصر تقدم بعرض رسمي لوكيل حارس المرمى محمد الشناوي للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وأشار القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، إلى أن إدارة الأهلي المصري اتفقت مع الشناوي بعدم المغادرة هذا الصيف وستسمح له بالرحيل بعد كأس العالم للأندية، علمًا بأنه مرتبط بعقد حتى يونيو 2024.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية في اليابان خلال ديسمبر المقبل، ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

النصر يستهدف ضم الحارس المصري:

وارتبط اسم الشناوي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي تقدم بأكثر من عرض رسمي لضمه، وسط تمسك من مسؤولي الأهلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ودشنت جماهير النصر مؤخرًا هاشتاقًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تُطالب من خلاله إدارة مسلي آل معمر بضم الحارس المصري المتألق، خاصة أن العالمي يحتاج إلى تدعيم هذا المركز بعد رحيل الأسترالي براد جونز.

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