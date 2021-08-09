احذروا المشروبات الغازية أثناء الأكل

المواطن- محمد داوود- جدة

حذرت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، من ظاهرة شرب المشروبات الغازية أثناء تناول الطعام وخصوصًا في العزائم والمناسبات والولائم، مبينة أن هذا السلوك غير صحي ويؤثر على المعدة عكس ما هو شائع بأن تناول المشروبات الغازية مع الأكل يساعد على هضم الطعام، بل يتسبب أيضًا في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة إذا كان الفرد مدمنًا على المشروبات الغازية.

الإصابة بسوء الهضم:

وقالت في تصريحات لـ”المواطن“: إن تناول المشروبات الغازية ينقل المزيد من الهواء إلى الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو التجشؤ أو الغاز، وتزداد مشاكل المشروبات الغازية كلما كانت المعدة حساسة، فيرتفع الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، كما أن تناول المشروبات الغازية مع الأكل يزيد من فرصة الإصابة بسوء الهضم داخل الجهاز الهضمي، وذلك لاحتوائها على كميات عالية من السكر، ما يؤدي إلى سوء امتصاص الفيتامينات والمعادن في الأمعاء الدقيقة.

تؤثر على الإنزيمات:

وبينت أن تناول هذه المشروبات يؤثر على عمل الإنزيمات إذا شربت أيضًا بعد الأكل مباشرة فلا يهضم الطعام جيدًا، وتتكون الغازات وبعض المواد السامة التي تنقل مع الدم إلى أنحاء الجسم وتترسب بعضها في الخلايا مما يسبب الأمراض، كما أن وجود غاز ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية يرفع من حموضة المعدة والانتفاخ، كما تتوقف الأجسام عن بناء العظام وترسيب أملاح الكالسيوم والفسفور، بالإضافة إلى المشاكل المترتبة على الأسنان.

الماء أفضل مشروب:

وأكدت الدكتورة رباب أن تناول الماء أفضل مشروب سواء وقت الطعام أو غيره؛ لأنه يساعد على جعل عملية الهضم أكثر سلاسة وانسيابية، بجانب فوائد الماء في إتمام جميع العمليات الحيوية داخل الجسم، كما يساعد الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كبير، وهو أمر ضروري لأن أغلب خلايا الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح، وبجانب ذلك فإن تناول يساعد على تنظيف الجسم من السموم والفضلات، وتعزيز صحة الجهاز المناعي، والمحافظة على صحة الجسم وحمايته من الالتهابات والألم، والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة