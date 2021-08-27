اختتام بطولة النخبة لرماية ضغط الهواء بندقية ومسدس

المواطن - الرياض

اختتمت أمس الخميس منافسات بطولة النخبة لرماية أسلحة ضغط الهواء بندقية ومسدس لمسافة 10م والتي أقيمت منافساتها خلال الفترة من 22 حتى 26 أغسطس الجاري على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض (مقر نشاط الاتحاد).

وجاءت نتائج منافسات البندقية لفئة المبتدئين كالتالي:

‏الأول/ إبراهيم شبيب المطيري من أمن المنشآت ‏الثاني/ عائض محمد القحطاني من الدفاع المدني ‏الثالث/ بندر حمدان الحمدان من الدفاع المدني.

وفي منافسات البندقية ضغط الهواء لفئة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي:

‏الأول/ مسفر عبود العماري من القوات الجوية ‏الثاني/ فيصل عبدالله السعد من القوات البحرية ‏الثالث/ عبدالرحمن سعد الجحيدلي من القوات الجوية.

في منافسات البندقية مبتدئين (فرق) كانت النتائج:

‏الأول/ أمن المنشآت ‏الثاني/ الجوازات ‏الثالث/ الدفاع المدني.

‏وجاءت نتائج المسدس لفئة المبتدئين:

‏الأول/ ممدوح الحربي –الجوازات ‏الثاني/ بدر القحطاني -الدفاع المدني ‏الثالث/ متعب السلمي -أمن المنشآت.

‏كما جاءت نتائج المسدس لفئة الدرجة الأولى:

‏الأول/ سالم المطيري -حرس الحدود ‏الثاني/ محمد الصقيهي -كلية الملك فهد ‏الثالث/فهد الشلالي -كلية الملك فهد.

‏وفي منافسات المسدس لفئة الممتاز جاءت النتائج:

الأول/ عطالله نداء العنزي -حرس الحدود ‏الثاني/ سفر محمد الدوسري -القوات البرية ‏الثالث / محمد فهد الهلالي -الحرس الملكي.

كما تم في ختام البطولة تكريم الحكام المشاركين في إدارة المنافسات برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري .. وهم :-

‏محمد سويكت العنزي، حامد علي القحطاني، خالد معيض الشيباني، عبدالله سليمان السويد، عايض محمد المالكي، خالد حمد السريع، فهد علي المواش.

وفي ختام البطولة هنأ سمو رئيس الاتحاد السعودي للرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود الأبطال الحاصلين على المراكز الأولى والميداليات في بطولة النخبة لرماية أسلحة ضغط الهواء مع تمنياته بحظ أوفر لبقية زملائهم الرماة في البطولات القادمة، كما وجه سموه شكره لكافة الجهات العسكرية المشاركة في البطولة، وكذلك الحكام على جهودهم وتفانيهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي.

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