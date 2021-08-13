اختيارات الهلال الآسيوية تحدد 2 من الراحلين

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن رباعي الهلال الأجنبي الذي سيتواجد بقائمة الفريق الكروي الأول في دوري أبطال آسيا نسخة العام المقبل.

8 أجانب في الهلال

ويملك الزعيم حتى الآن 8 لاعبين أجانب وهم “الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، الأرجنتيني لوسيانو فييتو، البيروفي أندري كاريلو، المالي موسى ماريجا، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، الكولومبي جوستافو كويلار، البرازيلي ماثيوس بيريرا”.

ومن المتوقع رحيل الثنائي الكولومبي جوستافو كويلار مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو نظرًا لابتعاد كل منهما عن التواجد بقائمة الزعيم في دوري أبطال آسيا نسخة العام القادم.

سبب الاستقرار على الرباعي

وكشف الإعلامي حسون البقعاوي في السياق ذاته أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم سوف يستقر بنسبة كبيرة على اختيار كل من البرازيلي ماثيوس بيريرا والبيروفي أندري كاريلو بالإضافة إلى الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والفرنسي بافيتيمبي جوميز لتمثيل الزعيم آسيويًا في نسخة 2022.

بالطبع لن يُفرط جارديم في المهاجم المالي موسى ماريجا وباقي الصفقات الأجنبية، لكنه استقر على اختيار الرباعي المذكور سلفًا كون جوميز وكاريلو وجانغ هيون سو يملكون خبرة اللعب آسيويًا وسوف يكونون عاملًا مفيدًا للفريق الأزرق في البطولة الآسيوية.

انتقادات قوية طالت كويلار

وكان كويلار تعرض لانتقادات مع نادي الهلال في الموسم الماضي بسبب هبوط مستواه، كما لم يظهر بصورة جيدة فنيًا مع منتخب كولومبيا ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

كذلك تعرض الأرجنتيني فييتو لانتقادات قوية بسبب تواضع مستواه بالموسم الماضي مع الأزرق.

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