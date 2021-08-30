ارتفاع أرباح البنوك العاملة في السعودية 52% خلال 7 أشهر 

المواطن - الرياض

بلغت أرباح البنوك العاملة في المملكة “سعودية وأجنبية” خلال يوليو الماضي 3.76 مليار ريال، مقابل 4.31 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة بذلك 12.8 في المائة بما يعادل 551.3 مليون ريال.

وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، عن نمو الأرباح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 52 في المائة، لتبلغ 28.84 مليار ريال مقابل 18.96 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع 14 بنكاً أجنبياً مرخصاً للعمل في السعودية.

أرباح البنوك الشهرية

وجاءت أرباح البنوك الشهرية منذ مطلع العام، كالتالي: 5.15 مليار ريال في يناير ثم 3.11 مليار ريال في فبراير، و4.02 مليار ريال في مارس، و4.38 مليار ريال في أبريل، و4.75 مليار ريال في مايو.

بينما حققت في يونيو أرباحا 3.67 مليار ريال كأدنى أرباح في أربعة أشهر.

وهبط متوسط أسعار الفائدة بين المصارف السعودية “السايبور” على الودائع بالريال لمتوسط ثلاثة أشهر إلى 0.793 في المائة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 0.91 في المائة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

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