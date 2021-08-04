ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بدعم من الدولار الضعيف لكن المعدن النفيس ظل في نطاق ضيق إذ يترقب المستثمرون مؤشرات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل.

صعود الذهب اليوم:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1813.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1816 دولارًا.

سعر الفضة اليوم:

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.64 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1051.17.

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