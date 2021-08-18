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ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%
مخاوف متنامية حيال سلالة دلتا

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

2021/08/18
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فياقتصاد, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%
المواطن - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وزاد الطلب على المعدن الأصفر بفعل تنامي المخاوف حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليسجل 1792.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مانسبته 0.3 % ليصل إلى 1793.50 دولاراً.

معادن نفيسة: 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 % ليستقر عند 23.75 دولاراً للأوقية، بينما وصل البلاتين إلى 1008.60 دولارات مرتفعاً بنسبة 1.1 % .


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