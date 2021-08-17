ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، صباح اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، وخالفت الهبوط العالمي لأسعار المعدن النفيس.

الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم نحو 215.45 ريال أي ما يعادل (57.45 دولار).

وصعد جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية) إلى 188.52 ريال (50.27 دولار).

الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 161.59 ريال أي ما يعادل نحو (43.09 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 125.68 ريال أي ما يعادل نحو (33.51 دولار).

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