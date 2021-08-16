ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلًا

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلًا وآلاف المصابين والجرحى والمشردين، فيما تهدمت مئات المنازل في واحد من أشد الزلازل التي تعرضت لها هايتي في تاريخها الحديث.

خسائر زلزال هايتي:

وفي ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي ضرب زلزال مدمر دولة هايتي في البحر الكاريبي، بلغت قوته 7.2؛ لتنهار مبانٍ وتتضرر أخرى بما في ذلك كنائس وفنادق.

وكان مركز الزلزال على مسافة حوالي 12 كيلو مترًا من مدينة سانت لويس جنوبي هايتي، بحسب هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية.

إعلان حالة الطوارئ: وأعلن رئيس الوزراء الجديد، أرييل هنري، عن فرض حالة طوارئ في البلاد لمدة شهر، وتحدث عن “أضرار واسعة” لحقت ببعض المناطق. وقال رئيس الوزراء: إنه كلّف فريقًا لتولّي مهام الإنقاذ. كما دعا أرييل هنري مواطنيه إلى الاتحاد في مواجهة “الموقف الصعب” الذي يعيشونه الآن.

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