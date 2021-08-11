ارتفاع ضحايا حرائق الغابات إلى 65 شخصًا بالجزائر وإعلان الحداد الوطني

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى 65 ضحية، فيما ينتظر أن يعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حالة حداد وطني لثلاثة أيام.

وقال التلفزيون الجزائري: إن من بين ضحايا الحرائق 28 عسكريًّا إلى جانب 37 مدنيًّا، أغلبهم في ولاية تيزي وزو، مضيفًا أن هناك 12 عسكريًّا في حالة حرجة في المستشفى.

شاهد بالفيديو.. النيران تلتهم عدة مناطق في محافظة بجاية الجزائرية.. والمواطنون يواجهون صعوبة في إخمادها#العربية pic.twitter.com/c7Z9bbAy2a — العربية (@AlArabiya) August 11, 2021

حرائق في 17 ولاية:

ووفقًا للمدير العام للغابات في الجزائر، علي محمودي، فقد وصل عدد حرائق الغابات، التي لم يتم إخمادها حتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 86 حريقًا من إجمالي 103 حرائق اندلعت منذ مساء الاثنين الماضي في 17 ولاية، حسبما ما أفاد.

وأوضح محمودي أنه وفي ولاية تيزي وزو وحدها سجلت المديرية العامة للغابات 30 حريقًا كبيرًا لم يتم إخمادها بعد.

وتتوزع الحرائق التي يجري إخمادها على ولاية جيجل (16 حريقًا كبيرًا) وبجاية (8 حرائق كبيرة) والطارف (6 حرائق من بينها حريق اجتاح الولاية انطلاقًا من تونس) وسكيكدة (4) وعنابة (4) والبليدة (4) وقالمة (3) وسطيف (2) والمدية (2) والجزائر العاصمة (1) وباتنة (1) والبويرة (1) والشلف (1) وخنشلة (1) وأم البواقي (1) وتبسة (1).

إعلان الحداد الوطني:

من جهتها، قالت صحيفة النهار الجزائرية اليوم الأربعاء: إن الرئيس عبدالمجيد تبون سيعلن عن حداد وطني لثلاثة أيام، بداية من يوم غد الخميس.

وجاء في تغريدة على حساب الرئاسة الجزائرية: “على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرّر رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أوت 2021، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ما عدا التضامنية منها”.

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