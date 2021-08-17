استئناف العمل بمطار كابل أمام رحلات الإجلاء

المواطن - متابعة

أعلن البنتاجون عن إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط بمطار كابل لتنفيذ رحلات الإجلاء، وذلك بعد توقف عمل المطار في وقت سابق.

وأكد مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية للصحفيين أن طائرة نقل من طراز “سي 17” هبطت في المطار أمس الاثنين، وأن طائرة أخرى من هذا النوع من المتوقع أن تهبط في وقت لاحق.

هبوط طائلة ألمانية:

من جهتها، أفادت مصادر لوكالة “رويترز” بأن أول طائرة ألمانية من الطائرات الثلاث التي أرسلت لإجلاء المواطنين الألمان وبعض الأفغان، قد وصلت إلى المطار.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين تم تحويل رحلة لطائرة عسكرية ألمانية إلى العاصمة الأوزبكستانية طشقند؛ لعدم وجود الظروف الملائمة للهبوط بمطار كابل بسبب الفوضى الناجمة عن تجمع السكان المحليين الذين حاولوا مغادرة العاصمة الأفغانية على متن الطائرات الأمريكية.

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