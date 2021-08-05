استجواب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان لمدة 195 دقيقة

المواطن - متابعة

خضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم للاستجواب أمام النيابة العامة التمييزية وذلك بعد اتهامه في عدد من القضايا بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.

وبحسب وكالة فرانس برس فقد استمع المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة، وقرر في نهاية الجلسة تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة.

استجواب حاكم مصرف لبنان

وكانت عملية استجواب رياض سلامة مصدرًا للانقسام والاختلاف داخل البلاد خلال العام الماضي حيث تعرضت المالية العامة للدولة إلى هزات كبيرة وكادت البلاد أن تعلن إفلاسها.

وقالت مصادر فرانس برس إن استجواب سلامة مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب، وأن التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري”.

وأشار المصدر إلى أن ملاحقة سلامة “غير مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل تتعلّق بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي”.

ملاحقات دولية

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت في يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في فبراير “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.

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