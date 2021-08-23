استدعاء 25 لاعبًا لتمثيل المنتخب السعودي بمباراتي فيتنام وعُمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب المكونة من 25 لاعبًا استعدادًا لـ مباراتي فيتنام وعُمان في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

قائمة المنتخب السعودي:

وجاءت قائمة الأخضر مكونة من: “في حراسة المرمى كل من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي، في الدفاع كل من محمد خبراني وعبدالله مادو وعبدالإله العمري وعلي البليهي وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وسلطان الغنام، ياسر الشهراني”.

وشملت القائمة كذلك “في خط الوسط كل من عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثانية بالمرحلة الأخيرة من تصفيات مونديال 2022 مع منتخبات الصين، فيتنام، اليابان، عمان، أستراليا.

موعد مباراتي فيتنام وعُمان:

وسيلعب المنتخب السعودي في الثاني من سبتمبر مع منتخب فيتنام في الرياض، ثم يواجه المنتخب العماني يوم الاثنين 6 سبتمبر في سلطنة عُمان.

وسبق لـ الأخضر أن تأهل إلى بطولة كأس العالم في خمس مناسبات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 بـ روسيا.

ويُعد الإنجاز الأفضل للأخضر في المونديال هو الوصول لدور الـ16 بنسخة 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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