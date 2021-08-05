استشارية: إهمال الزوج لزوجته أثناء الحمل يؤدي إلى الولادة المبكرة

المواطن - الرياض

حذرت استشارية وأستاذ مشارك طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، من إهمال الزوج لزوجته أثناء فترة الحمل، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى الولادة المبكرة ونقص وزن الجنين.

مخاطر:

وقالت النمر في تغريدة لها عبر تويتر، إهمال المرأة أثناء حملها سواء كان إهمالًا عاطفيًا أو اجتماعيًا أو ماديًا، وكذلك الضغوط النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها، تؤثر عليها وعلى جنينها.

ولفتت إلى أن دراسات كثيرة وجدت أن الضغوط النفسية تجعل المرأة عرضة للتالي: الاكتئاب، والقلق، وفقدان الشهية، والأنيميا، والولادات المبكرة ونقص وزن الجنين.

أسباب الحمل مع أخذ حبوب منع الحمل:

كما تحدثت عن أسباب الحمل مع أخذ حبوب منع الحمل وقالت إنها كما يلي:

-عدم الانتظام في الوقت

-أخذ أدويه (مثل ملينات /زينكال) تقلل امتصاص الحبة.

-الإسهال واضطرابات الأمعاء.

-إذا استخدمتها أول مرة في اليوم الخامس أو بعد الطهر من الدورة (ليس هناك وقت كافٍ لمنع التبويض).

– من تستخدم فترة الراحة علي كيفها

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