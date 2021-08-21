استشاري: النقرس الكاذب ليس سببه ارتفاع حمض اليوريك

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري الروماتيزم الدكتور عدنان إبراهيم، أن بعض الأشخاص قد يصابون بمرض النقرس الكاذب، وهو من أحد أنواع الالتهابات التي تصيب المفاصل الناجمة عن ترسبات مادة بيروفوسفات الكالسيوم، والتي تشكلت على شكل بلورات حول المفصل لتتراكم حول المفاصل المختلفة في الجسم بما في ذلك الأنسجة التي حول المفصل؛ فتسبب الالتهاب من وقت لآخر بشكل مفاجئ.

التهاب في المفاصل:

وقال عدنان إبراهيم لـ”المواطن“: إن النقرس الكاذب يختلف عن الحقيقي الناتج عن تراكم ترسبات حمض اليوريك في الدم لفترات طويلة لتتشكل على شكل بلورات حمض اليوريك المسببة للالتهاب أيضًا، وتكون أعراض النقرس الكاذب مشابهة للنقرس الحقيقي إذ يشكو الفرد من وجود التهاب في المفاصل مع وجود آلام، وتورم، واحمرار حول منطقة أنسجة المفصل، وعادة ما تكون حول مفصل الأصبع، المعصم، الركبة، الكاحل، أصابع القدم.

يصيب الرجال والنساء:

ولفت إلى أن كل الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بمرض النقرس الكاذب، وقد يزداد الخطر بتقدم العمر، فهو مرض يصيب الرجال والنساء معًا، وغالبًا يتعرض له كبار السن خاصة في السن 60 عامًا فما فوق، وأيضًا يمكن يصيب الأشخاص الذين يعانون من بعض الاضطرابات الهرمونية والتمثيل الغذائي في مرحلة الشباب.

العلاج بالأدوية والحقن:

وأختتم الدكتور إبراهيم بالقول: لا يوجد للنقرس الكاذب علاج نهائي، ولكن يتم السيطرة على أعراضه، وذلك باستخدام الأدوية للحد من التهاب المفاصل، حيث يمكن أخذ الأدوية عن طريق الفم أو الحقن، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مزمنة أو التهابات متكررة للمفاصل، فقد يصف لهم الطبيب أدوية للسيطرة على الالتهاب ومنع تطور المرض على المدى الطويل؛ لذا فإن العلاج وجرعات الأدوية تكون على حسب شدة المرض.

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