استشاري: لن تظهر متحورات جديدة لكورونا

المواطن - الرياض

أكد الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، أن العالم بدأ يسيطر على وباء كورونا، مستبعدًا ظهور متحورات أخرى للفيروس في الفترة المقبلة.

فيديو | استشاري أمراض معدية: العالم بدأ يسيطر على الوباء.. ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/GsYYfF4ByE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2021

4 متحورات:

وتابع الأزرقي في مداخلة على قناة الإخبارية أن المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا كانت 4 متحورات، وكان أعنفها دلتا لأنه الأسرع انتشارًا وشكل في بعض دول أوروبا 90% من الإصابات، كما أن أغلب الإصابات بالشرق الأوسط بذلك المتحور.

لا طفرات أخرى:

وأردف الاستشاري: لن تحدث طفرات أخرى بفيروس كورونا لأن الدول بدأت تسيطر على الفيروس، وتم إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن لا زالت هناك بؤر ساخنة عالمية مثل تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وخطورة تلك المناطق في ظهور طفرات شديدة للفيروس.

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