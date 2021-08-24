استشاري: لن تظهر متحورات جديدة لكورونا

أكد الدكتور طارق الأزرقي، استشاري الأمراض المعدية، أن العالم بدأ يسيطر على وباء كورونا، مستبعدًا ظهور متحورات أخرى للفيروس في الفترة المقبلة.
فيديو | استشاري أمراض معدية: العالم بدأ يسيطر على الوباء.. ولا أعتقد أنه سيكون هناك متحورات أخرى #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/GsYYfF4ByE
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 24, 2021
4 متحورات:
وتابع الأزرقي في مداخلة على قناة الإخبارية أن المتحورات التي ظهرت لفيروس كورونا كانت 4 متحورات، وكان أعنفها دلتا لأنه الأسرع انتشارًا وشكل في بعض دول أوروبا 90% من الإصابات، كما أن أغلب الإصابات بالشرق الأوسط بذلك المتحور.
لا طفرات أخرى:
وأردف الاستشاري: لن تحدث طفرات أخرى بفيروس كورونا لأن الدول بدأت تسيطر على الفيروس، وتم إعطاء أكثر من 4 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، لكن لا زالت هناك بؤر ساخنة عالمية مثل تايلاند، وماليزيا وإندونيسيا والفلبين، وخطورة تلك المناطق في ظهور طفرات شديدة للفيروس.
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