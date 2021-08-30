استشاري نفسي ينصح الطلاب : تجنبوا السهر وإلا !

المواطن- محمد داوود- جدة

طالب استشاري الطب النفسي الدكتور محمد السليماني، الطلاب والطالبات بتجنب السهر، والتوجه إلى النوم عند الساعة العاشرة مساء، إذ إن هذا التوقيت يعتبر أفضل وقت للنوم، حتى يحصل الجسم على كفايته من الساعات المطلوبة، مبينًا أن الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي بحاجة ماسة إلى ضبط إيقاع النوم وتجنب السهر حتى لا يؤثر ذلك على التركيز في فترات الدراسة والشعور بالخمول والنعاس الشديد نهارًا.

مراحل النوم الأولى:

وقال لـ” المواطن” إن نوم الفرد يمر عبر 4 مراحل كما صنفها علماء طب وبحوث النوم، وذلك وفقًا لعوامل بيولوجية متعددة منها خصائص المخ، وحركة العين، وحركة العضلات، ومعدل ضربات القلب خلال النوم، ففي المرحلة الأولى يحدث فيها الانتقال من اليقظة إلى النوم، وتستمر عدة دقائق، تبدأ فيها بعض وظائف الجسم في التباطؤ؛ مثل التنفس، وضربات القلب، وحركة العين، وموجات الدماغ مع الاسترخاء التدريجي للعضلات.

أما المرحلة الثانية فهي فترة النوم الخفيف، وهي المرحلة الأطول في دورة النوم، فيها يصبح معدل التنفس وضربات القلب بطيئة، وتتوقف حركة العين، ويصبح نشاط موجات الدماغ بطيئًا، وتبدأ درجة حرارة الجسم في الانخفاض، ويستعد الجسد للدخول في مرحلة النوم العميق.

مرحلة النوم العميق:

ويواصل الدكتور السليماني كلامه موضحًا أن المرحلة الثالثة فهي مرحلة النوم العميق، وتعد المرحلة الأهم، والتي يتوقف عليها الشعور بالنشاط واليقظة في صباح اليوم التالي، وفي هذه المرحلة يكون من الصعب إيقاظ الفرد، وتكون معدلات التنفس وضربات القلب ونشاط موجات الدماغ في أبطأ وأدنى معدلاتها، وتكون عضلات الجسم مسترخية تمامًا.

أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة نوم حركة العين السريعة، وتبدأ بعد مرور 90 دقيقة تقريبًا، وانتهاء المراحل الثلاثة الأولى، وترتبط هذه المرحلة بالأحلام، يحدث خلالها الكثير من النشاط، فتبدأ العينان في التحرك بسرعة من جانب إلى آخر وهي مغلقة، ويرتفع معدل ضربات القلب ويزداد نشاط المخ لدرجة أقرب لحالتهم الطبيعية خلال مرحلة اليقظة، كما يتسارع معدل التنفس وقد يصبح غير منتظمًا في بعض الأوقات.

تجنب السهر والمؤثرات الخارجية:

وشدد استشاري الطب النفسي السليماني على ضرورة تجنب المؤثرات الخارجية عند التوجه للنوم بنصف ساعة وأهمها الجوال، مشاهدة التلفاز، الألعاب الإلكترونية، أو القيام بأي أعمال باستخدام الحاسب الآلي على سرير النوم، كما ينصح بتجنب تناول أي مشروبات تتضمن الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، فقد تتسبب في حدوث الأرق والتأخر في الدخول إلى مراحل النوم.

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