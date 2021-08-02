استشاري : 50% من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين D

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري الصحة العامة الدكتور معن الرومي ، أن التقارير الصحية الحديثة كشفت أن 50% من سكان العالم يعانون من نقص فيتامين D ، الذي يحصل عليه الفرد إما عن طريق أشعة الشمس أو المصادر الغذائية ، لافتًا إلى أن فيتامين D

ينظم مستويات الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام، ويسهل وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية ، وتعزيز صحة العظام والحماية من مرض السكري، ولهذا فإن النقص في نقص هذا الفيتامين يعد من المشكلات الصحية التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم.

أعراض نقص فيتامين D

وقال في تصريحات لـ ” المواطن“، إن من علامات نقص هذا الفيتامين الشعور بالإرهاق والتعب بشكل مستمر مع الإصابة بالصداع خلال فترة النهار، وعدم القدرة على أداء الأعمال المطلوبة بشكل جيد ، والتعرض للإصابة بآلام في العظام وخاصة على الأرجل والأضلاع والمفاصل، كما أنه يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام مع التقدم في العمر ، بالإضافة إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ ، بجانب التعرض لمرض هشاشة العظام بسرعة.

الشمس وصفار البيض:

وأشار إلى أن ضوء الشمس وصفار البيض هما أفضل مصدرين لفيتامين D في جسم الإنسان، ففيتامين D قابل للذوبان في الدهون ويلعب دور هرمون الستيرويد في الجسم، حيث ينتقل إلى العديد من خلايا الجسم عن طريق الدم ، وهو مسؤول عن تنظيم الجينات، وتحتوي كل خلية من خلايا الجسم على مستقبلات فيتامين D، ويمكن أن يكون هناك خطر كبير للإصابة بالكسور، كما أن ضعف العضلات والعظام من الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين D، لذا يجب أن يتعرض الفرد لأشعة الشمس بكمية كبيرة من أجل التعافي من هذا النقص في المغذيات.

الوقاية من نقص الفيتامين:

وخلص الدكتور الرومي إلى القول ، أن أهم طرق الوقاية من أعراض نقص فيتامين D هي التعرض إلى أشعة الشمس وخاصة بين الساعة العاشرة صباحًا والساعة الثالثة عصرًا للحصول على معدل جيد من الفيتامين ، تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D إذا كشفت الفحوصات الطبية وذلك تحت إشراف طبي، تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين D ومنها الأسماك، صفار البيض، والبرتقال الذي يحتوي على نسبة عالية جدًا من الفيتامين ، الحرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي حيث أنها تعزز فيتامين D بالجسم ، الحفاظ على الوزن المثالي والتخلص من الوزن الزائد للحماية من السمنة التي تؤثر على معدل الفيتامين بالجسم.

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