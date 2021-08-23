استشهاد الملازم نايف السهلي بالحد الجنوبي

المواطن - الرياض

استشهد الملازم أول نايف بن فهد السهلي، على الحد الجنوبي في منطقة جازان أرض البطولات والملاحم، وذلك دفاعًا عن الدين والوطن ضد اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

رُزق بمولودة قبل أيام

ونشر المهتم بالشؤون العسكرية، سليمان الدوسري على حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الأحد، صورة للملازم الأول نايف بن فهد السهلي، لافتًا إلى أنه رُزق قبل أربعة أيام بمولودة.

تفاعل ودعوات بالرحمة والمغفرة

وحظيت صورة “السهلي” على تفاعل واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله في الشهداء، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

وتفاعل مغردون عبر وسم “#جنودنا_البواسل”، داعين للشهيد السهلي بالرحمة والمغفرة.

وقالت مغردة “جنودنا البواسل انتم في قلوبنا .. استشهد البطل نايف بن فهد السهلي مدافعاً عن وطنه الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته لا تنسونهم من الدعاء”.

وغرد سلطان بن غنام السهلي بقوله “الشهيد البطل نايف فهد السهلي الله يتقبله مع الشهدا و يرحمه و يتجاوز عنه”.

ونشر خالد بن عبدالله صولة للشهيد السهلي وعلق عليها بقوله “إنا لله وإنا اليه .. راجعون ..!! استشهاد الملازم أول نايف بن فهد بن مشعان السهلي في ميدان الشرف والبطولات بـ الحد الجنوبي، مقدماً روحه فداء للدين ثم المليك و .. الوطن ..!! إلى جنات الخلد يا .. نايف ..!!

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