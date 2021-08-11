استقرار أسعار النفط اليوم

المواطن - متابعة

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار بعد أن قفزت بأكبر قدر في ما يقرب من ثلاثة أسابيع، حيث أشار تقرير صناعي إلى تقلص مخزونات البنزين والنفط الأمريكية.

خام تكساس الوسيط:

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بالقرب من 68 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 2.7٪ أمس الثلاثاء، وبالنسبة إلى خام برنت فمرتفع فوق 70 دولاراً للبرميل.

مخزونات وقود السيارات:

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات وقود السيارات انخفضت بمقدار 1.11 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات، وسيكون هذا هو السحب الأسبوعي الرابع، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ سبتمبر، إذا تأكدت من خلال الأرقام الرسمية المتوقع صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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