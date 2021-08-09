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اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة
جاءت الونانة ما بين 25 إلى 80 ريالًا

اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة

2021/08/09
الساعة 9:48 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة
المواطن - واس

شهدت أسعار التمور اليوم اعتدالاً ملموساً للشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور مع انطلاقة جني محاصيل التمور بمدينة بريدة ، وتوافد آلاف المزارعين لعرض تمورهم على المتسوقين في مهرجان بريدة للتمور .

أسعار التمور: 

وتصدر السكري الأكثر مبيعا ، إذ وصل سعره ما بين 20 إلى 250 ريالا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوغرامات، فيما جاءت الونانة ما بين 25 إلى 80 ريالا، والشقراء ما بين 20 إلى 60 ريال، كما جاء الشيشي ما بين 15 إلى 40 ريالا، والسكرية الحمراء من 15 إلى 35 ريالا، وجاء البرحي ما بين 10 إلى 25 ريالا .

اعتدال في أسعار 45 صنفًا من التمور في مهرجان بريدة - المواطن

تفاوت في الأسعار: 

وسجلت باقي أنواع التمور، تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها، كما سترد للسوق في الأيام القادمة أنواع أخرى من التمور كالصقعي والخلاص والرشودية والمكتومي وغيرها من الأنواع التي تشتهر بها منطقة القصيم.


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