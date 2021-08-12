افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في جازان الأسبوع المقبل

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تفتتح إدارة مرور جازان في الأسبوع المقبل أول مدرسة لتعليم النساء القيادة بالمنطقة، ولذلك لاستقبال الدفعة الأولى من المتدربات المتقدمات لتعليم قيادة السيارات.

تجهيزات:

يأتي ذلك بعد قيام إدارة المرور خلال الأشهر الماضية بتجهيز أقسام خاصة لمدرسة تعليم النساء القيادة بداخل إحدى مدارس تعليم القيادة التي كانت مخصصة سابقاً للرجال والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبو عريش ومدينة جازان، والتي تحوي على ميادين لتدريب المهارات المرورية، كما تم تزوديها بأجهزة محاكاة القيادة، إضافة إلى تجهيز قسم خاص باستخراج واستبدال رخص القيادة.

استقبال عدد محدود:

وخلال الأسابيع الماضية تم توظيف عدد من الموظفات الإدارية والمدربات، وهن في أتم الاستعداد لاستقبال الدفعة الأولى من المتدربات، حيث سيتم استقبال عدد محدود من المتدربات بالأسابيع الأولى، فيما سيتم لاحقاً استقبال عدد أكبر من المتدربات.

وبعد افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في منطقة جازان قد تسهم بتقليل أعداد النساء القاصدين لمدارس تعليم النساء القيادة بالمناطق المجاورة.

افتتاح مدرسة نسائية أخرى:

وأشارت مصادر لـ“المواطن” إلى أن إدارة مرور منطقة جازان ستقوم بافتتاح مدرسة أخرى لتعليم النساء القيادة في العام المقبل في محافظة صبيا.

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