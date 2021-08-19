افتتاح مركزين جديدين لتطعيم الطلاب ومنسوبي تعليم رفحاء

المواطن - واس

تفتتح صحة محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع تعليم المحافظة الأحد المقبل، مركزين للتطعيم مخصصين للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمحافظة، في مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية بحي الروضة، والمدرسة المتوسطة الثامنة للبنات بحي الجميماء، بهدف التوسّع في نطاق تحصين طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية من 12_18 عاماً.

ودعت إدارة التعليم الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية والطلبة في الفئات العمرية المحددة إلى سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، والإسهام في العودة الطبيعية للمجتمع، وكذلك ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

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