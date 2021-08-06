اكتشاف مذنب جديد قد يشاهد بالعين المجردة

المواطن- محمد داوود- جدة

أعلن مع مطلع شهر أغسطس 2021 الجاري عن اكتشاف مذنب جديد، يحتمل أن يصبح مرئيًّا للعين المجردة بحلول إبريل 2022 بحسب المعلومات المتوفرة عن المذنب حتى الآن.

سمي بان ستارز نسبة للتلسكوب:

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن المذنب الجديد سمي بان ستارز نسبة إلى تلسكوب بان ستارز الذي يبلغ قطره 1.8 متر الموجود في مرصد هاليكالا بهاواي، والذي رصد هذا المذنب لأول مرة في 26 يوليو 2021، مبينًا أن لمعان المذنب لحظة اكتشافه كان يبلغ +20 ما يعني بأنه خافت جدًّا، وكان أمام نجوم بيغاسوس، وهو يتحرك في مدار إهليلجي شديد الاستطالة وينتمي على الأرجح إلى المذنبات طويلة الدورة، وفي الوقت الحالي، يعتبر المذنب جسمًا صغيرًا- حوالي عدة ثوانٍ قوسية- ويفتقر لوجود الذيل.

في 2022 سيصل للحضيض:

وأشار إلى أنه حاليًّا يعتبر المذنب- بان ستارز- غير مرئي حتى بواسطة التلسكوبات وبالكاد يمكن رؤيته، ومع ذلك، إذا نجا من الحضيض الشمسي- أقرب مسافة من الشمس- فقد يصبح المذنب مرئيًّا بالعين المجردة أو على الأقل يرصد بالمنظار، وسيصل المذنب بان ستارز إلى الحضيض في 20 إبريل 2022، وسيكون على مسافة 0.29 وحدة فلكية43,383,383 كيلومترًا من الشمس- بالقرب من عطارد- وفي نفس الوقت تقريبًا يتوقع أن أقصى لمعانه سيكون حوالي (+5)، وفي 8 مايو 2022، بينما سيصل المذنب إلى أقرب نقطة للأرض على مسافة 0.6 وحدة فلكية 89,758,722 كيلومترًا، ويتوقع في ذلك الوقت أن ينخفض لمعانه إلى (6.8)، لكنه يبقى في حدود الرؤية بالعين المجردة.

رؤيته أفضل في النصف الشمالي:

وتابع أبو زاهرة أنه بشكل عام ستكون رؤية المذنب- بان ستارز- أفضل في النصف الشمالي للكرة الأرضية، حيث سيكون مرئيًّا بدءًا من النصف الثاني من إبريل 2022، وفي أواخر إبريل ومايو، سيتحرك المذنب أمام المجموعات النجمية: الحمل والثور وفرساوس والزرافة، وفي 2 مايو 2022، ستتاح الفرصة لرصد حدث فريد يتمثل في اجتماع هلال القمر وعطارد، والمذنب بان ستارز التي ستجتمع في وقت واحد بالقرب من عنقود نجوم الثريا؛ ويمكن رؤيتهما سويًّا في مجال رؤية المناظير ذات مجال رؤية 11 درجة، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المذنبات لا يمكن التنبؤ بسلوكها بشكل دقيق، خاصة توقعات اللمعان، فمن الممكن أن يزداد لمعانه بشكل مفاجئ ويصبح فائق اللمعان ويرصد بسهوله بالعين المجردة ومن داخل المدن في سماء الليل، كما حدث مع المذنب هولمز في عام 2007 وقد يكون أقل من التوقعات.

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