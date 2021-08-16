الأبحاث والإعلام تسجل أرباحًا فصلية بـ134.6 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 79% إلى 134.6 مليون ريال، من 75.3 مليون ريال مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

226 مليون ريال أرباحاً:

وأوضحت المجموعة في بيان اليوم الاثنين على موقع السوق المالية (تداول)، أن أرباحها زادت بواقع 61.5% في النصف الأول من العام إلى 226 مليون ريال من 140 مليون ريال سجلت في نصف السنة الأول من عام 2020.

سبب ارتفاع صافي أرباح:

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح الإجمالي نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة 26.3%، علماً أن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة،.

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