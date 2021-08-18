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الأجانب سلاح الاتحاد ضد الرجاء المغربي
ضمن منافسات نهائي البطولة العربية

الأجانب سلاح الاتحاد ضد الرجاء المغربي

2021/08/18
الساعة 6:48 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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الأجانب سلاح الاتحاد ضد الرجاء المغربي لاعبو الاتحاد - المصدر @ittihad
المواطن - مروة نبيل

يدخل العميد مباراة الاتحاد ضد الرجاء المغربي بهدف الظهور بشكل مميز، والتتويج بلقب البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

الاتحاد ضد الرجاء المغربي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الرجاء البيضاوي في نهائي البطولة العربية، عند الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط.

ويحظى العميد بدعم كبير سواء رسمي أو جماهيري قبل مباراة الاتحاد ضد الرجاء المغربي، وتنتظره مكافآت كبيرة من مجلس الإدارة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ في حالة الفوز باللقب.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

أجانب الاتحاد يتألقون

ويعول الاتحاد كثيرًا على لاعبيه الأجانب في مباراة الرجاء المغربي، وفي مقدمتهم البرازيلي روماينيو الذي يُقدم مستوى مميزًا مع الفريق طوال مشواره في البطولة العربية، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف، بجانب تألقه في الدوري.

نجم نادي الاتحاد رومارينيو
رومارينيو

ويُعد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز الحراس في الدوري الموسمين الماضيين، ويطمح لمواصلة التألق وقيادة العميد لحصد اللقب العربي.

حارس نادي الاتحاد مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

كما يسير البرازيلي برونو هنريكي بشكل جيد مع الفريق، ويعتمد عليه المدير الفني فابيو كاريلي بشكل أساسي أيضًا، والمغربي كريم الأحمدي المتألق مع العميد في المواسم الأخيرة، فيما يُعد المدافع المصري أحمد حجازي أبرز الغائبين للإيقاف.

كريم الأحمدي
كريم الأحمدي

وتترقب الجماهير حصول العميد على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، من أجل تسجيل الوافد الجديد البرازيلي إيغور كورونادو لقيده في القائمة، ويصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الاتحاد ضد الرجاء المغربي.

كورونادو قبل مباراة الاتحاد ضد الرجاء
كورونادو – المصدر @ittihad


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