الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة .. تقترب من 50 مئوية

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الأحساء وحفر الباطن سجلتا أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم؛ حيث سجلتا 49 درجة مئوية.

بينما سجلت الرياض 47 درجة. في غضون ذلك بلغت أقل درجة حرارة في السودة بواقع 23 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة مع فرصة أن تصل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مرتفعات عسير وجازان، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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