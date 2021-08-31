الأخضر صاحب اليد العليا في المواجهات التاريخية

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة سهلة على الورق أمام منتخب فيتنام، قبل افتتاح المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها على ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض بعد غد الخميس.

مجموعة المنتخب السعودي

وجاء المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من قرعة الدور النهائي والحاسم من تصفيات كأس العالم 2022، بجانب كل من عُمان وفيتنام والصين واليابان وأستراليا.

وبدأ الأخضر مشواره في التصفيات من الدور الثاني، حيث نجح في التأهل كمتصدر عن المجموعة الرابعة على حساب أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

المنتخب السعودي أمام مواجهتين من العيار الثقيل

وسيخوض المنتخب السعودي تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رونار، منافسات من العيار الثقيل، أولها أمام المنتخب الأسترالي وثانيها أمام الياباني، وذلك من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة بشكل مباشر إلى مونديال قطر 2022.

وبعد 5 أيام فقط من هذه المواجهة السهلة على الورق بشكل عملي بعد تطور فيتنام، سيكون المنتخب السعودي على موعد مع ديربي الخليج العربي أمام شقيقه العُماني في 7 من سبتمبر.

تاريخيًا .. تقابل المنتخب السعودي أمام فيتنام

تقابل المنتخب السعودي أمام منتخب فيتنام في مناسبتين فقط، كانت في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم 2002 ضمن المجموعة العاشرة، حيث حقق وقتها المنتخب السعودي الفوز بواقع 4-0 و5-0 ذهابًا وإيابًا.

وفي لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 12 فبراير 2001، اكتسح المنتخب السعودي نظيره الفيتنامي بخماسية نظيفة، سجلها سامي الجابر(هاتريك) وطلال المشعل (هدفين).

وفي مباراة الإياب يوم 19 فبراير 2001 أثبت الأخضر علو كعبه على نظيره الفيتنامي وفاز برباعية نظيفة، بواقع هاتريك للاعب “طلال المشعل” وهدف للاعب “عبيد الدوسري.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يعتبر من ضمن أفضل المنتخبات الآسيوية التي تمتلك سجلًا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يُعد رابع فريق ينجح في التأهل إلى كأس العالم من منطقة غرب آسيا، وكان الظهور الأول عام 1994، ليفرض حضوره بقوة في المشاركة الأولى.

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