الأردني المصاطفة يحصد برونزية الكاراتيه بـ طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب الكاراتيه الأردني عبد الرحمن المصاطفة، اليوم الخميس، في التتويج بالميدالية البرونزية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

المصاطفة يتوج بالميدالية البرونزية

وخسر المصاطفة أمام اللاعب التركي سمدان ضمن منافسات وزن تحت 67 كجم، ليكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية فقط، وذلك بعدما نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي عقب حسم صدارة مجموعته.

وظهر اللاعب الأردني بشكل مميز في أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاز على اللاتفي كالينيس كالفيس بنتيجة (8-3)، وعلى الفرنسي ستيفن دا كوستا (7-4)، وعلى لاعب فريق اللاجئين هامون ديرافشيبور (3-0)، وعلى الفنزويلي إدواردو (4-1).

الأردن في الأولمبياد

وأصبح الأردني عبدالرحمن أول لاعب عربي ينجح في الحصول على ميدالية في هذه الرياضة مع ظهورها الأول ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وتعتبر هذه الميدالية هي الثانية التي تحققها الأردن في أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حصد نجم التايكوندو صالح الشرباتي الميدالية الفضية.

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