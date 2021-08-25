الأردن: إلغاء كافة أشكال الحظر وإعادة فتح المدارس

المواطن - متابعة

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، في الأردن، صخر دودين أنه بناء على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقال الوزير في اتصال هاتفي، مع إذاعة “أمن أف أم”، ونقلتها وكالة “عمون“، إنه “بناء على خطة الحكومة ستلغى كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل وبسعة 100% باستثناء صالات الأفراح والتي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%”.

عودة الحركة الاقتصادية:

وأشار الوزير إلى أن “الحركة الاقتصادية في يوليو الماضي وأغسطس الحالي، عادت بشكل أفضل وهناك الكثير من المؤشرات تشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي”.

عودة الدراسة:

ولفت دودين إلى أنه “في الأول من سبتمبر، سيعود 2 مليون طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية”، مشيرا إلى أن “أكثر من 80% من الكوادر التدريسية تلقوا اللقاح فيما تلقى من الفئة العمرية 12-17 حوالي 80 ألف متلقٍّ”.

ودعا الوزير المواطنين في الأردن إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

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