الأرصاد : تزايد فرص هطول الأمطار من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تتزايد فرصة هطول الأمطار الرعدية على عدد من المناطق خلال الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع.

توقعات الأرصاد بشأن الطقس

وقال المركز في أحدث تنبيه له: بمشيئة الله تزداد فرص هطول الأمطار الرعدية اعتبارًا من الثلاثاء القادم وحتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على مرتفعات جنوب وغرب المملكة مع فرصة لتشكل خلايا من السحب الرعدية الممطرة، فيما تنشط الرياح السطحية على السواحل الغربية و أجزاء من وسط المملكة تتسبب في إثارة الأتربة و الغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أصدرت الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبين المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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